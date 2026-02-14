"Todo el mundo sabe lo desubicado que eres": Paulina Nin recuerda "parada de carros" a Antonio Vodanovic

14 feb. 2026 - 23:30 hrs.

En el quinto capítulo de Only Friends, Paulina Nin recordó un incómodo episodio con el exanimador de televisión, Antonio Vodanovic, que ocurrió años atrás en pleno programa en vivo.

Paulina explicó que, en ese entonces, fue invitada a un espacio muy especial. “Nos invita Antonio a un programa que hacía recordando un programa de cada mes del año. Ya, ponte tú en enero, hicimos lo mejor de no sé qué cosa, y tenía invitados”, relató. Sin embargo, todo cambió cuando el animador hizo un comentario que la sorprendió.

"En un minuto, me dice: 'Bueno, como tú comenzaste pasando pelotas en televisión', y yo le respondí: '¿Perdón?'", explicó Paulina, quien en ese momento solo tenía 19 años y había participado en un programa deportivo juvenil, nada más.

El comentario de Vodanovic le pareció una burla hacia su trabajo, lo que la hizo sentir incómoda. “Le dije: 'déjalo ahí, porque todo el mundo sabe lo desubicado que tú eres de repente'", recordó.

"Cuando pasaron las imágenes, le manifesté: '¿Sabes qué? Me voy'. Agarré mi cartera y me fui", relató con determinación.

"Menos mil puntos": El fatalista comentario de camarógrafo a Paulina Nin

Viviana Núñez, otra de las invitadas, también se sumó a la salida. “Viviana Núñez salió detrás de mí. Dijo: "Yo también me voy'”, contó Paulina, quien se mostró sorprendida por la reacción.

El momento se hizo aún más tenso cuando, mientras se dirigía a la salida, un camarógrafo la intentó lapidar. “Pasé por el lado de un camarógrafo y me acuerdo que me dijo: 'menos mil puntos'. Yo no tenía la intención de seguir en televisión”, explicó.

Este episodio quedó marcado en la memoria de Paulina, quien en ese momento estaba algo desapegada del mundo televisivo y no dudó en dar un paso al costado tras sentir el menosprecio de Vodanovic.

