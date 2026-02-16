Hoy comienza el pago del Bono Marzo 2026: Así puedes revisar con tu RUT si te corresponde

16 feb. 2026 - 07:00 hrs.

Este lunes 16 de febrero comienza el primer pago del Bono Marzo para las familias más vulnerables que cumplen con los requisitos señalados por el Instituto de Previsión Social (IPS).

Cabe recordar que el llamado oficialmente Aporte Familiar Permanente es un beneficio económico que se asigna de manera automática, sin necesidad de postulaciones.

Este año, el programa social aumentó su monto de $64.574 a $66.834.

ATON

¿Quiénes reciben el Bono Marzo 2026?

Reciben el Bono Marzo 2026 todos aquellos que cumplan una de las siguientes condiciones:

Haber cobrado el Subsidio Familiar al 31 de diciembre del año anterior. En este caso, cobran por cada causante del subsidio.

Haber recibido el pago de Asignación Familiar o Maternal por sus cargas familiares al 31 de diciembre del año anterior. Este grupo recibe un aporte por cada carga.

Pertenecer al programa Chile Solidario o al Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar), al 31 de diciembre del año anterior.

Revisa si te corresponde el primer pago del Bono Marzo 2026

Para conocer si te corresponde el pago del Bono Marzo 2026, debes ingresar en el sitio web del beneficio (clic acá). Una vez dentro, solo debes digitar el RUT y fecha de nacimiento.

Luego del primer pago, las dos fechas restantes son:

2 de marzo : para quienes cobran en la primera mitad de marzo sus beneficios de Subsidio Familiar, Chile Solidario o Sistema de Seguridades y Oportunidades, además de pensionados del IPS con cargas familiares.

: para quienes cobran en la primera mitad de marzo sus beneficios de Subsidio Familiar, Chile Solidario o Sistema de Seguridades y Oportunidades, además de pensionados del IPS con cargas familiares. 16 de marzo: para trabajadores y pensionados por entidades distintas al IPS, que cobran Asignación Familiar o Maternal por sus cargas familiares.

