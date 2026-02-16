Alcohol y desenfreno en Maitencillo: Vecinos denuncian carretes en playas y destrucción de locales comerciales

16 feb. 2026 - 12:15 hrs.

El tradicional balneario de Maitencillo es uno de los destinos favoritos de la gente que busca relajarse en vacaciones. Sin embargo, durante las últimas semanas, cuando se esconde el sol, aparece la otra cara de la moneda: el alcohol y el desenfreno.

No solo se arma un verdadero carrete en la arena, sino que los locatarios aledaños a estas improvisadas fiestas pagan, casi literalmente, los "platos rotos". Y es que acusan que destruyen los locales comerciales cercanos por mera entretención.

Fiestas sin control y destrucción en Maitencillo

Un equipo de Mucho Gusto viajó hasta Maitencillo para conocer in situ la realidad de locatarios que trabajan en el sector de Playa Abanico Norte, donde pasadas las 11 de la noche comienzan a aparecer jóvenes, prácticamente todos menores de edad.

A eso de las 00:00 horas ya se contabilizaban cerca de 100 jóvenes menores de edad, quienes escuchaban música a todo volumen mientras bebían alcohol a destajo.

Sin embargo, una vez terminó esta verdadera discoteque bajo las estrellas, aparece lo denunciado: un grupo destruyó el vidrio de un vehículo que se encontraba estacionado.

Policía Marítima y seguridad municipal han acudido al sector para fiscalizar. Sin embargo, según comentó una locataria, no siempre son bienvenidos, sino que llegan a ser increpados y atacados por los jóvenes.

