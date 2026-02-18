Rafa Olarra cuenta cómo reaccionó ante la confusión que lo vinculó con Pedro Pascal: "Me mandaron las fotos"

18 feb. 2026 - 13:30 hrs.

El teléfono del exfutbolista Rafael Olarra se llenó de mensajes luego que el medio estadounidense TMZ lo confundiera con el hombre que vieron pasear junto a Pedro Pascal en Nueva York.

El portal de farándula afirmó que el acompañante del actor era el exzaguero de la Selección Chilena, cuando en realidad era otro Rafa Olarra, un director creativo argentino.

La reacción de Rafael Oalarra ante la confusión con Pedro Pascal

Consultado por Las Últimas Noticias (LUN), el también comentarista deportivo afirmó que él y su esposa Lucila Vit se tomaron con humor el malentendido. Así también lo hicieron sus conocidos, quienes empezaron a escribirle a su teléfono.

"Mis compañeros de pega me mandaron las fotos y los titulares de las notas. ¿Qué es esto? Rafa, qué estás haciendo con Pedro Pascal. Te lo tenías guardado, te pillamos", comentó Olarra.

@tmz Pedro Pascal and Rafael Olarra were snapped in New York City over the weekend ... and we have pics of them linking arms on their way to grab a Sunday lunch. 🎥: Backgrid ♬ original sound - TMZ -

Lucila también se "mató de risa" cuando le preguntó a su esposo por qué eran tendencia con Pascal en redes sociales. "Ahí le mostré y le bromeé: 'Bueno, Lu, debo decirte que me tengo que ir a Nueva York con Pedro. Esto termina acá'", bromeó el exjugador.

"Me han echado la talla todo el día. Yo me mato de la risa viendo mi foto con Pedro Pascal, porque es súper famoso él", dijo. "Por lo menos sé que de alguna forma se va a enterar de mí. Me lo imagino mostrándole a ese Olarra: 'Oye, cacha, hay un gallo que se llama igual en Chile. Te confundieron con él'. Deben de estar muertos de la risa", expresó.

Por último, dijo que no conoce al hombre que lleva su mismo nombre: "No sé si sea familia. Conocí familiares en España que vienen de Bilbao. Sé que algunos Olarra, cuando se vinieron a Chile, también se fueron a Argentina, pero no sé si él sea familia”.

Todo sobre Pedro Pascal