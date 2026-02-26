"La locura más grande de mi vida": Coté López venderá todos los artículos de su clóset a un precio increíble

26 feb. 2026 - 13:55 hrs.

"Un regalo para ti, porque te lo mereces", dice Coté López en una campaña publicitaria con la que viene anunciando la venta de todos los artículos de su clóset y productos de sus marcas Clo y BeActive a un precio de remate.

La influencer y empresaria empezó un par de días atrás a publicar en sus historias y feed de Instagram estos anuncios, que despiertan el interés de sus seguidores por varios motivos.

Mientras unos no pueden creer la cifra por la que ofrece la mercancía, otros se preguntan si acaso va a cerrar sus empresas.

La venta de todo el clóset de Coté López

Coté López informó que realizará un live en Instagram este viernes a las 16:00 junto a su amiga Fernanda Arancibia y el estilista Nico Herrera. "Haré la locura más grande de mi vida, no se lo pierdan", escribió en un post. "Será algo épico, nunca antes visto", agregó después.

En sus siguientes publicaciones aseguró que durante el contacto en vivo va a vender "todo, todo, todo" a 9.990 pesos y que no terminará la conexión hasta vaciar su clóset. Entre los artículos mencionó zapatos, carteras, joyas y productos de sus marcas.

Según explicó, su idea es dejar vacío el escaparate para volverlo a llenar con productos totalmente nuevos. "Luego me acompañan de shopping", escribió.

"Mi gente, ni Clo ni BeActive cierran. Tranquilos, es una locura mía. Quiero limpiar todo, renovar energías", aseguró, en respuesta a las inquietudes de sus fans.

Coté dijo que durante el live explicará cuál será el método para comprar los productos y que todo se va a gestionar por medio de la página web clobycotelopez.cl, con tarjetas de crédito o débito.

La modelo también comentó que la venta de los artículos de Clo ya inició, mientras sus seguidores esperan el evento en vivo del viernes.

