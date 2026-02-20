¡Desfiló con su novio y como princesa! Este fue el elegante vestido que usó Coté López en la Gala de Viña 2026

20 feb. 2026 - 21:54 hrs.

Una de las figuras que sorprendió con su look en la Gala del Festival de Viña 2026 fue Coté López, quien lució un vestido con transparencias.

La empresaria recibió aplausos del público al utilizar un atuendo con varios cristales que simulan gotas de agua y de color rosado pastel. También, llamó la atención que fue acompañada por Lucas Lama, su pareja, quien vistió un clásico smoking con chaqueta azul y pantalón negro.

Mega

¿Cómo ver la Gala de Viña?

Puedes conectarte y vivir La Gala en vivo por el canal de YouTube: MEGA oficial, donde el creador de contenido Rantés Verdugo, más conocido como Ranty, y la periodista Paulina Flores se tomarán la noche con todo lo que no sale en la TV abierta.

Además, en el Sporting Club de Viña del Mar se sumarán con toda la energía Xaviera Salazar, Nacha Valenzuela y Lorena Ramírez, con momentos imperdibles de los invitados.

Transmisión Digital de la Gala de Viña:

Viña 2026 se vive en Mega Go. Disfruta rutinas y shows completos cuándo y dónde quieras. Sólo con plan Full".

