"El verdadero backstage de Viña": Vanesa Borghi, Euge Lemos y Meli Noto comparten almuerzo junto a sus bebés

El Festival de Viña del Mar no solo reúne a estrellas nacionales e internacionales en la Quinta Vergara. El evento también implica compromisos fuera del escenario para figuras del entretenimiento nacional, como las argentinas Melina Noto, Vanesa Borghi y Eugenia Lemos.

Además de compartir nacionalidad, las tres famosas viven al mismo tiempo el proceso de ser madres de niños pequeños. Esta complicidad se evidenció en un breve video que publicaron en sus redes sociales para registrar el momento que disfrutaron juntas.

Meli Noto, Eugenia Lemos y Vanesa Borghi con sus hijos en Viña

Euge Lemos, Vanesa Borghi y Meli Noto participaron en una actividad de una firma de calzados, en el marco del Festival. En medio de su compromiso, se reunieron para almorzar con sus bebés.

Otra argentina presente en el restaurante fue quien grabó el video, la periodista Vanina Rosenthal. "Acá estamos en el verdadero backstage de Viña", dijo mientras enfocaba la cámara en los comensales.

"Es contagioso. Uno, dos, tres y cuatro...", se le escuchó decir, al enumerar a los pequeños presentes en la mesa: Alma y Teo, hijos de Borghi y Carlos Garcés; Alanna, la bebita de Meli y Pangal Andrade; y Alegra, hija de Lemos y Matías Kosznik.

"Para que vean que es contagioso, tengan cuidado con quién se juntan", bromeó, generando las risas de sus amigas.

Eugenia Lemos se convirtió en madre en septiembre de 2025, poco antes de Melina Noto, quien dio a luz en octubre. El pasado mes de febrero Vanesa Borghi trajo al mundo a la hermanita menor de Teo, su bebé de año y medio de nacido.

