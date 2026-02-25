"Me tocó la fibra del migrante": Eugenia Lemos se emociona hasta las lágrimas tras rutina de Esteban Düch

25 feb. 2026 - 11:50 hrs.

Eugenia Lemos llegó hasta las lágrimas al recordar la rutina de Esteban Düch en la tercera noche de Viña 2026. La crítica de moda alabó al humorista venezolano por poner sobre la mesa la difícil realidad que vive el migrante, sea en Chile o en el mundo.

"Yo lloré y me reí, porque hay muchos migrantes en Chile... Me recordó todo lo que fue mi paso, tengo una hija chilena. Y alrededor mío había chilenos a los que también les cayeron lágrimas en algún momento", rememoró con emoción en Con Gusto a Viña.

La emoción de Eugenia Lemos con rutina de Esteban Düch

Lemos afirmó que para muchos no fue el mejor comediante, pero "había una deuda de poder hablar de este tema desde otra mirada. Había una deuda de poder hablar de la migración, que es algo que socioculturalmente estamos viviendo, de hacerlo más liviano, de reírnos, que también otras personas puedan empatizar".

Mega

"Me toca la fibra del migrante, me mata. Él se ríe de esto, pero es una realidad muy cruda", agregó, señalando que el migrante venezolano debe sortear diversas dificultades, como "validar el RUT, de querer una cuenta bancaria y no poder sacarla, y nos reímos, él la distiende, pero son realidades crudas".

"Te prometo que a un chileno que vive en Estados Unidos, que a un chileno que vive en Europa, esta rutina se le cae en lágrimas, porque el migrante se va de su país, no porque se le antoja, va en busca de oportunidades", concluyó.

