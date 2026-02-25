La picardía chilena en su máximo esplendor: Viñamarinos sorprenden con divertidos chistes

25 feb. 2026 - 13:25 hrs.

El humor es uno de los protagonistas en esta nueva edición del Festival de Viña del Mar. Stefan Kramer, Rodrigo Villegas y Esteban Düch han sido, hasta ahora, los encargados de hacer reír al público en la Quinta Vergara.

Pero, ¿es el chileno bueno para el chiste? Con esa pregunta el periodista Rolf Paschold recorrió la Ciudad Jardín para encontrar quién puede ser el próximo número en presentarse en el certamen internacional.

En su búsqueda, el comunicador se vio sorprendido por la picardía del chileno con chistes sin censura, que sacaron carcajadas.

Hay futuro en el humor

También hubo espacio para el humor blanco, el que corrió por parte de unos niños prodigios. ¿Sus nombres? Alonso y Juan.

Y es que los incipientes humoristas sacaron a relucir parte de su rutina, con chistes como cuál es el pez del fin, qué hace un lápiz en un baño, dónde vive Jackie Chan, y más.

