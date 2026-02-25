"Ellas no necesitan Viña, Viña las necesita": Mauricio Jürgensen se rinde ante show de NMIXX en el Festival

25 feb. 2026 - 09:45 hrs.

La presentación de NMIXX en el Festival de Viña 2026 fue un total éxito. El sexteto surcoreano no solo tuvo un impecable despliegue musical, sino que también entregaron una interacción en español con un público que las acompañó hasta altas horas de la madrugada.

El periodista Mauricio Jürgensen analizó el show del conjunto internacional en Meganoticias, que se transformó en el primer grupo de K-pop en actuar en la Quinta Vergara.

Los elogios a la presentación de NMIXX en Viña 2026

"Me gusta mucho el fenómeno del K-Pop. No se vació la galería, ni tuvieron que bajar gente de la galería a la platea para que no se viera tan fea la toma televisiva. Ellas se quedaron con un público que las fue a esperar, y es muy interesante que, si bien ellas no tienen hits radiales, lo que tienen es un fandom muy organizado", comenzó.

Asimismo, el comunicador aseguró que "en rigor, ellas no necesitan Viña, es Viña la que la necesita a ella, para validar la idea de que somos el festival latino más importante del mundo, pero también estamos con el radar puesto en estos fenómenos nuevos, de estas comunidades globales".

Jurgüensen afirmó que NMIXX "demostró todo el oficio de la multitud con una espera de la cultura asiática, o sea, coreografías milimétricas, visuales de alto estándar y una conexión con el público que es muy notable con lightstick, estos palitos de luz que funcionan en la misma lógica de las pulseras de Coldplay. Entonces, tú construyes como público el show con ellas y esa sensación de horizontalidad es algo muy notable".

También destacó los diversos guiños que "daban cuenta de la conciencia que para ellas significaba estar en Viña del Mar. Tuvieron un respeto muy notable, es decir, hablaron en español y subieron al escenario a Kidd Voodoo”.

