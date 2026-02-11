"Si quieren ver monjas...": Coté López arremete contra quienes la critican por su pareja y su forma de ser

11 feb. 2026 - 08:30 hrs.

Coté López dejó su tono amable con el que suele aparecer en redes sociales y disparó directamente en contra de todos aquellos que la critican.

Y es que, por lo general, la empresaria de cosméticos suele ignorar los comentarios en su contra. Sin embargo, durante el último tiempo la han molestado bastante por la diferencia de edad que existe con Lucas Lama, su actual pareja, así como por sus actitudes que algunos consideran infantiles.

A raíz de esto, López ocupó sus historias de Instagram para responder a todos esos comentarios maliciosos contra ella.

Coté López se lanza en contra de sus "haters"

En primera instancia, Coté expresó que todo lo que leerían a continuación no era para quienes la apoyan, sino que para sus 'haters'.

"Hay que enseñarles lo estúpidos que se ven haciendo comentarios tales como: '¿Es tu hijo?' (por su pololo). Pregunta que me hacen 20 veces por día. Sí, queridos, a los 7 años quedé embarazada y lo tuve a los 8 años y ahora lo beso", dijo de forma irónica, apuntando a que se veían muy patéticos escribiendo estos comentarios.

Luego arremetió contra las personas que la critican por su voz y actitud presuntamente infantil: "Lo he hecho toda mi vida y lo seguiré haciendo hasta que me muera porque es mi esencia".

"Si quieren ver monjas, insisto, que este no es su Instagram porque yo será la misma loca, gritona, desordenada, hueca, a veces seria, despistada, y seguiré subiendo ese contenido porque es una red social para divertirse", expresó.

Instagram

Enseguida, escribió un mensaje similar, pero en este caso para las personas que la apoyan constantemente en sus redes sociales, dando a entender que en este momento, Lucas es todo lo que necesita en su vida.

Instagram

