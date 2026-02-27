¿Cuáles fueron las exigencias de Milo J para tener en su camarín en Viña 2026?

27 feb. 2026 - 19:30 hrs.

Solo queda la última jornada del Festival de Viña 2026, la cual tendrá artistas que prometen armar una fiesta en la Quinta Vergara, como Milo J.

Con tan solo 19 años, el artista argentino llega al escenario más importante de Latinoamérica con una carrera llena de éxitos y premios por un estilo de música muy particular, el estilo urbano mezclado con el folclor de su nación.

Algunas de las canciones con las que el cantante planea levantar al público son "Bésame", "Carta de despedida", "Rara vez", "Luciérnagas", entre muchas otras.

Agencia Uno

Revisa las solicitudes de Milo J

Milo J será el encargado de cerrar la fiesta en la Quinta Vergara y para pasar el tiempo previo al show, realizó una serie de solicitudes.

El artista quiere alimentarse balanceadamente, por lo que pidió exprimido de naranja, yogurt de frutilla y pasas de uva.

Viña 2026 se vive en Mega Go. Disfruta rutinas y shows completos cuándo y dónde quieras. Sólo con plan Full".

Todo sobre Festival de Viña