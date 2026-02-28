El potente discurso de Pastor Rocha sobre su personaje en Viña 2026: "No nació para burlarse de la fe"

28 feb. 2026 - 00:37 hrs.

Un momento inesperado y profundamente reflexivo marcó el cierre de la presentación del Pastor Rocha en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026.

Tras recibir las Gaviotas de Plata y de Oro sobre el escenario de la Quinta Vergara, el personaje aprovechó los últimos minutos de su show para entregar un discurso que mezcló emoción y crítica social, generando aplausos entre el público.

El potente discurso de Pastor Rocha en Viña 2026

"El Pastor Rocha es un personaje que no nació para burlarse de la fe de nadie. El Pastor Rocha nació para desnudar aquellos abusos, aquellos miedos que disfrazaron de fe", expresó, marcando el tono de su intervención.

Mega

Luego, profundizó en su mensaje con palabras que resonaron en el recinto. "Y yo, en realidad, me cansé, me cansé de que se utilice a Dios como un arma, me cansé de estos líderes religiosos que hablan de amor solamente mientras discriminan a otros. Me cansé de que se amenacen con los infiernos para controlar conciencia".

Finalmente, expresó una frase que fue ampliamente aplaudida por el público presente. "Yo no creo que Dios quiera que odiemos a nadie en su nombre", señaló.

Viña 2026 se vive en Mega Go. Disfruta rutinas y shows completos cuándo y dónde quieras. Sólo con plan Full".

Todo sobre Festival de Viña