"No soy una persona que llore mucho, pero...": Pastor Rocha habla de sus impresiones tras su show en Viña 2026

28 feb. 2026 - 13:50 hrs.

A diferencia de los demás artistas, el Pastor Rocha no se hospedó en el hotel, sino que descansó en la casa de sus familiares en Viña del Mar. Esta mañana, Roberto Saa, periodista del Con Gusto a Viña fue hasta su domicilio para escuchar sus declaraciones post festival.

El comediante contó que celebró el triunfo en compañía de sus amigos y familia. También mencionó que estuvo al borde las lágrimas ante la ovación del público y reveló qué pensaba antes de subir al escenario.

"No dimensiono lo que pasó"

Sin duda Pastor Rocha cerró con broche de oro la última de seis noches festivaleras. Su debut no solo mantuvo la racha positiva de los humoristas de las cinco noches previas, sino también se llevó una gran ovación que quizás no estuvo en otras jornadas.

En ese sentido, confesó al matinal que fue una muy noche muy emocionante, e incluso se llevó una sorpresa al ver que el trabajo realizado con meses de anticipación cumplió su objetivo y terminó con un éxito indudable.

"Todavía estoy emocionado y no dimensiono lo que pasó. No soy una persona que llore mucho, pero cuando la gente empezó a gritar gaviota se me puso la piel de gallina y sentí que lo haría. En mi cabeza nunca hubo un escenario bueno, fue muy bonito sorprenderme con que las cosas sí pueden salir bien", contó.

Asimismo, dijo que aunque celebro con su familia y amigos que han estado con él desde el inicio, incluso trabajando en la rutina, todavía no ha podido disfrutar de este triunfo.

Viña 2026 se vive en Mega Go. Disfruta rutinas y shows completos cuándo y dónde quieras. Sólo con plan Full".

Todo sobre Entretenimiento