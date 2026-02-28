"Les tengo un cariño especial": Los tres humoristas que triunfaron en Viña y son referentes de Pastor Rocha

28 feb. 2026 - 12:55 hrs.

El cierre del humor en el Festival de Viña del Mar 2026 quedó en manos de Santiago Endara, quien, con su personaje Pastor Rocha, logró hacerse con las Gaviotas de Plata y Oro.

Solo horas después de su exitoso paso por la Quinta Vergara, el comediante chileno-ecuatoriano recibió al equipo de Con Gusto a Viña, para hablar de forma más íntima.

En dicha instancia, Rocha dio a conocer a sus referentes en el humor, donde destacan humoristas que también triunfaron en Viña.

Mega

Los referentes de Pastor Rocha

"Felipe Avello, es uno de mis referentes, Edo Caroe también, Pedro Ruminot. Tengo varios de la comedia chilena, también de comedia extranjera, pero a ellos les tengo un cariño especial, hay gente con la que he podido compartir más", reconoció.

También dijo que en los días y horas previas de subir al escenario, recibió muchos mensajes por parte de sus colegas, a quienes"admiro mucho, deseándome buena onda".

