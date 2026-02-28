'No saben todas las emociones que tengo...': Pastor Rocha se rinde ante el público y agradece su apoyo en Viña

28 feb. 2026 - 09:55 hrs.

La noche de este viernes 27 llegó a su fin otra edición del Festival de Viña. Una jornada marcada por lo mejor del género urbano y un bloque humorístico que sacó carcajadas de principio a fin, el responsable de las risas fue Santiago Endara, más conocido como Pastor Rocha.

Fue su primera vez en el escenario de la Quinta Vergara y cerró con broche de oro una versión del festival donde ningún comediante fue devorado por el monstruo. A través de su cuenta de Instagram agradeció a quienes disfrutaron de su presentación.

¡El monstruo lloró de la risa!

Luego de ser ovacionado y bajar del escenario con gaviotas de plata y oro, el Pastor Rocha publicó un post en su cuenta oficial de Instagram donde agradeció a sus seguidores y a todos los que vieron su rutina en la Quinta o desde sus casas.

"No saben todas las emociones que tengo en este momento. Gracias por su cariño y por permitirme entrar a sus casas a través de mis videitos, reflexiones y humor", escribió.

Es cierto que la esencia de las rutinas del comediante ecuatoriano, siempre genera debate. Esta no fue la excepción, sin embargo, el post que publicó hace unas horas, inmediatamente se llenó con comentarios positivos que reafirman el sentir de la Quinta Vergara al galardonar al comediante.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Es De Canuto (@esdecanuto_oficial)

"Nos predicó, confrontó, abrazó, nos hizo llorar y reír… nos dio TODO", "Siempre confiamos en ti y tu trabajo. Lo tiene bien merecido" y "Me alegra verte triunfar", fueron algunas de las opiniones que dejaron sus seguidores.

Si te perdiste su presentación o alguna de las últimas seis noches del Festival, revívelas suscribiéndote a la app de Mega Go.

Viña 2026 se vive en Mega Go. Disfruta rutinas y shows completos cuándo y dónde quieras. Sólo con plan Full".

Todo sobre Humoristas Viña