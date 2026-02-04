"Te están investigando": Jaime recibirá críptica advertencia en el capítulo 75 de Reunión de Superados

04 feb. 2026 - 23:10 hrs.

En el avance del capítulo 75 de Reunión de Superados, Jaime (Francisco Reyes) y Tito (Claudio Castellón) vivirán una apasionante tarde de apuestas en el hipódromo porque el caballo de Astaburuaga correrá en la pista.

En el mismo lugar, el padre de Tere (Elisa Zulueta) se encontrará con un viejo amigo que le hará una enigmática advertencia.

Jaime deberá cuidarse

"Hay un temita que conversar contigo. En el diario se está cocinando un reportaje y no he podido bajarlo. Tienes que tener cuidado", le dirá entre las gradas.

El Jardín de Olivia / Mega

"Te están investigando los periodistas y yo creo que la policía también", agregará.

¿Jaime realiza movidas oscuras a espaldas de su familia? ¿Qué es lo que debe ocultar?