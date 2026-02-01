Ahora es Juan de Dios en Reunión de Superados: Conoce la trayectoria de Jorge Arecheta en Mega

01 feb. 2026 - 09:30 hrs.

El destacado actor Jorge Arecheta vuelve al área dramática de Mega. Esta vez con el papel del abogado de Max (Álvaro Espinoza) en Reunión de Superados.

Juan de Dios Infante es un excompañero de Matilde (Ignacia Baeza) en la universidad, con la cual no se llevaban bien. Ahora deben reencontrarse al ser abogados representantes en el caso de Javiera (Daniela Ramírez) y Max.

Durante su trayectoria, ha pasado por varios proyectos en Mega. A continuación, los revisaremos.

Las interpretaciones de Arecheta en Mega

Debutó en el área dramática el año 2019 en Yo soy Lorenzo, donde interpretó a Lorenzo Mainardi.

Yo soy Lorenzo / Mega

En 2021, tuvo una participación especial en Edificio Corona como Tomás Jofré. Durante el mismo año, se integró al elenco de Amar Profundo con su primer papel antagónico, dando vida a Ignacio Tagle.

Amar profundo / Mega

Su siguiente paso en Mega fue tomar el protagonismo en Hijos del Desierto, interpretando a Gaspar Sanfuentes, comisario de policía de Valparaíso.

Hijos del Desierto / Mega

En 2024, formó parte de Al Sur del Corazón, con el papel de Nicolás Marambio.

Y por último, a finales de ese mismo año se incorporó en Los Casablanca, donde dio vida a Juan Pablo Urrutia, su segundo rol de villano.

Los Casablanca / Mega

Todo sobre Jorge Arecheta