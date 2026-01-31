Tere quedó desconsolada: ¿Por qué Mateo decidió terminar su relación en Reunión de Superados?

31 en. 2026 - 10:00 hrs.

En Reunión de Superados, Mateo (Nicolás Poblete) decidió terminar definitivamente su relación con Tere (Elisa Zulueta), pero ¿por qué lo hizo?

Todo comenzó el día del cumpleaños de Jaime (Francisco Reyes), donde el piloto fue brutalmente atacado por el grupo de Gustavo (Nicolás Mena) y sus primos.

El ataque fue orquestado por Tito (Claudio Castellón) y el padre de Tere por causa de los celos hacia el piloto, por lo que le dijeron a Gustavo que los ayudara.

El inspector del colegio hizo que sus primos atacaran a Mateo durante el cumpleaños de Jaime, donde le robaron todo y se fueron dejándolo semidesnudo en la fiesta.

El quiebre de Mateo y Tere

Mateo (Nicolás Poblete) fue a la oficina de Tere (Elisa Zulueta), tras saber que Jaime (Francisco Reyes) y Tito (Claudio Castellón) fueron los responsables tras el asalto que vivió en el cumpleaños de su suegro.

El piloto decidió no seguir la relación con la profesora, ya que no es el primer ataque hacia él de parte de Jaime. Anteriormente, lo había golpeado al verlo con flores para Tere.

Desde ahí que Mateo advirtió a Teresita que si la relación sería con su padre así, él daría un paso al costado, pero la profesora le aseguró que hablaría con su padre para que no volviera a suceder.

"Yo llego hasta aquí nomás. Esto se acabó", le dijo Mateo, y le aclaró que él busca una relación normal y tranquila, sin que su suegro se meta.

"Tienes que buscarte a alguien que le guste a tu papá y punto", expresó Mateo, haciéndole entender a Tere que la razón por la que estaba terminando su relación era su padre.

