Desde los archivos: Así comenzaba su relación esta expareja de Reunión de Superados

17 mar. 2026 - 13:40 hrs.

Era 1990 y un joven llamado Francisco Reyes debutaba en las teleseries. A su lado, como pareja, la ya consagrada Shlomit Baytelman. Era "El Milagro de Vivir", de TVN, dirigida por Vicente Sabatini y María Eugenia Rencoret, actual Directora del Área Dramática de Mega.

Si bien la teleserie no logró una alta sintonía ni convertirse en un clásico de su década, la pareja repitió en "Volver a Empezar", de 1991. Pero ahí los ojos del personaje de Reyes también se fijaban en los de una debutante en las teleseries de TVN: Claudia di Girolamo.

En 1993 y 1994 serían parte de los mismos elencos, pero sin vínculos afectivos entre sus papeles. Ambos se lucieron en "Jaque Mate" y "Rompecorazón".

El Milagro de Vivir

Y ahora, en 2026, esta dupla de actores vuelve a ser parte de una misma producción dramática: Reunión de Superados.

Francisco Reyes interpreta a Jaime, que a sus 70 años disfruta de su segundo matrimonio con Pili (Paloma Moreno). Mientras que Baytelman encarna a su exmujer, Perla, quien está de regreso en Chile.

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