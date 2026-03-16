Reunión de Superados - Capítulo 92: Jaime le exige a Perla que se vaya de su casa

16 mar. 2026 - 23:11 hrs.

En el capítulo 92 de Reunión de Superados, Jaime (Francisco Reyes) le pide perdón a Nico (Santiago Cendoyya) por los problemas que le ha ocasionado a raíz de su paso por prisión.

Por otro lado, Manuel (Mario Horton) intenta convencer a Javiera (Daniela Ramírez) de que no ponga fin a su romance.

Sin embargo, la apoderada del Thomas Campbell School se mantiene firme y le deja claro que es lo mejor para todo su círculo cercano.

Reunión de Superados / Mega

Jaime le exige a Perla que se vaya de su casa

Además, Jaime se cansa de la actitud de Perla (Shlomit Baytelman) y le exige que abandone su hogar.

La conversación da paso a una tensa discusión entre ambos, donde recuerdan los conflictos que los llevaron a poner fin a su matrimonio.