Reunión de Superados - Capítulo 92: Jaime le exige a Perla que se vaya de su casa
En el capítulo 92 de Reunión de Superados, Jaime (Francisco Reyes) le pide perdón a Nico (Santiago Cendoyya) por los problemas que le ha ocasionado a raíz de su paso por prisión.
Por otro lado, Manuel (Mario Horton) intenta convencer a Javiera (Daniela Ramírez) de que no ponga fin a su romance.
Sin embargo, la apoderada del Thomas Campbell School se mantiene firme y le deja claro que es lo mejor para todo su círculo cercano.
Jaime le exige a Perla que se vaya de su casa
Además, Jaime se cansa de la actitud de Perla (Shlomit Baytelman) y le exige que abandone su hogar.
La conversación da paso a una tensa discusión entre ambos, donde recuerdan los conflictos que los llevaron a poner fin a su matrimonio.Ve el capítulo en
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