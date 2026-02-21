"El vestido es horrible": La descarnada opinión de Raquel Argandoña sobre atuendo de Kenita Larraín en la Gala

21 feb. 2026 - 23:13 hrs.

Una descarnada opinión tuvo Raquel Argandoña sobre el vestido de Kenita Larraín en la edición especial de Only Viña en que se analizaron los looks más destacados de la Gala de Viña 2026.

La panelista no tuvo piedad con el diseño de Rubén Campos y aseguró que el vestido era "horrible", en la combinación del rojo con el dorado metálico, en una creación que data de antes de 2000.

La opinión de la otrora "Quintrala" no pasó desapercibida para el resto del panel, aunque tuvo eco en el también diseñador Iván Grubessich, a quién tampoco le pareció un diseño adecuado para la jornada, y lo comparó con un "traje típico" para un concurso de Miss Universo.

¿Cuándo comienza Viña 2026?

Para que te coordines y organices tus noches de febrero, te comentamos que el Festival de Viña de este año empieza este domingo 22.

El puntapié inicial lo dará la cantante cubana, Gloria Estefan que llega por primera vez a la Quinta Vergara con una increíble trayectoria. La acompañarán el humorista Stefan Kramer en su cuarta participación y el italiano Matteo Bocelli.

