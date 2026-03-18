"Viajera en el tiempo": El registro de Carla Jara que despertó la nostalgia de sus fans
Carla Jara emprendió un inesperado viaje al pasado con un par de fotos que compartió en su cuenta en Instagram y desataron una ola de nostalgia entre sus seguidores.
"Carlita, viajera en el tiempo... Hoy grabando en el año 2002, interpretando a Candy", escribió la actriz y presentadora de televisión en su publicación, donde hizo referencia a uno de los años más emblemáticos de su carrera.
El viaje en el tiempo de Carla Jara
En las imágenes, Jara sonríe y posa vestida con unos mom jeans, una camisa de vestir lila y zapatillas blancas junto a una micro amarilla, de esas que fueron símbolo del transporte santiaguino.
Las conocidas micros amarillas formaron parte del sistema de transporte público de la capital hasta 2007, cuando las reemplazó el Transantiago. A pesar de esto, su recuerdo permanece vivo en la memoria de muchos chilenos.
"Yo estaba en cuarto medio, trabajaba en Mekano, corría todo el día de un lugar a otro, escuchaba rap, comía queso con ketchup y tomaba leche con chocolate. ¡Muy buenos tiempos!", agregó.Ir a la siguiente nota
Al respecto, sus seguidores dejaron comentarios como: "Vaya, amiga, en ésa época la era juvenil estaba en auge y aun así esos recuerdos nunca se olvidan aquí"; "Ohhh, qué bien Carlita Jara recordando su niñez en las amarillas"; "Qué nostalgia las micros amarillas".
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