"Viajera en el tiempo": El registro de Carla Jara que despertó la nostalgia de sus fans

18 mar. 2026 - 10:30 hrs.

Carla Jara emprendió un inesperado viaje al pasado con un par de fotos que compartió en su cuenta en Instagram y desataron una ola de nostalgia entre sus seguidores.

"Carlita, viajera en el tiempo... Hoy grabando en el año 2002, interpretando a Candy", escribió la actriz y presentadora de televisión en su publicación, donde hizo referencia a uno de los años más emblemáticos de su carrera.

El viaje en el tiempo de Carla Jara

En las imágenes, Jara sonríe y posa vestida con unos mom jeans, una camisa de vestir lila y zapatillas blancas junto a una micro amarilla, de esas que fueron símbolo del transporte santiaguino.

Instagram @carlajaracadiz

Las conocidas micros amarillas formaron parte del sistema de transporte público de la capital hasta 2007, cuando las reemplazó el Transantiago. A pesar de esto, su recuerdo permanece vivo en la memoria de muchos chilenos.

"Yo estaba en cuarto medio, trabajaba en Mekano, corría todo el día de un lugar a otro, escuchaba rap, comía queso con ketchup y tomaba leche con chocolate. ¡Muy buenos tiempos!", agregó.

Al respecto, sus seguidores dejaron comentarios como: "Vaya, amiga, en ésa época la era juvenil estaba en auge y aun así esos recuerdos nunca se olvidan aquí"; "Ohhh, qué bien Carlita Jara recordando su niñez en las amarillas"; "Qué nostalgia las micros amarillas".

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