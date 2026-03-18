"Red de corruptos": Montes se negará a seguir ayudando a Luis Emilio en el capítulo 255 de El Jardín de Olivia

18 mar. 2026 - 09:20 hrs.

En el avance del capítulo 255 de El Jardín de Olivia, Luis Emilio (Alejandro Trejo) felicitará a Montes (Susana Hidalgo) y Burgos (Juan Carlos Cáceres) por sus recientes acciones para entorpecer la investigación.

El empresario estará muy feliz con las acciones de los dos policías, por lo que incluso se atreverá a decir que tiene mucha esperanza en que Montes sea pronto nominada a fiscal regional.

Esto no será bien tomado por la fiscal, quien declarará: "¿Es una oferta, señor Walker? Porque no la acepto, fíjese, si yo acepté esta porquería fue porque amenazaron a mi hijo, nada más".

El Jardín de Olivia / MEGA

Montes se negará a ayudar más a Luis Emilio

Luis Emilio buscará sacar a la autoridad de ese pensamiento y le dirá que esta puede ser una oportunidad enorme para el crecimiento de su carrera.

Sin embargo, la fiscal será tajante: "Una oportunidad, a ver, ¿Para qué? ¿Para pertenecer a una red de corruptos?".