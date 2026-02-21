¡Lo dieron todo! José Antonio Neme bailó junto a panelistas de Con Gusto a Viña

21 feb. 2026 - 16:25 hrs.

Uno de los momentos destacados de la Gala de Viña 2026 fue el inicio, cuando el conductor José Antonio Neme ingresó a la alfombra roja con su elegante atuendo acompañado de un cuerpo de baile con el que periodista se lució al ritmo de Rihanna.

Marianne Schmidt comentó el hecho antes de finalizar la primera edición de Con Gusto a Viña donde los panelistas acompañaron a Neme a bailar la coreografía.

Panelistas bailaron junto a Neme en Viña

Kenita Larraín, César Campos, Eugenia Lemos, Jaime Leyton, Emilia Dides y Álvaro Salas acompañaron a José Antonio Neme para recrear la icónica coreografía.

"Nivel internacional" comentó la Gringa mientras aplaudía la intervención de sus compañeros que disfrutaron del momento.

Además, esta tarde podrás ver Only Viña donde José Antonio Neme revelará todos los secretos de esta nueva edición del Festival de Viña del Mar.

