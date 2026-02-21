Logo Mega

"Perfecta, estupenda, luminosa": José Antonio Neme elogió a Emilia Dides tras su paso por la Gala de Viña 2026

  • Por Carolina Brown

¡Hubo visita ilustre! La inigualable reina, Emilia Dides estuvo esta mañana en Con Gusto a Viña para comentar en detalle los outfit de los famosos en la Gala de Viña 2026. 

La exMiss Chile fue madre hace algunas semanas y estuvo presente en el evento viñamarino donde lució espléndida tras su cesárea. 

"Tú eres la esencia del Miss Universo" 

La pareja de Sammis Reyes llegó al set donde fue presentada por José Antonio Neme que se deshizo en elogios para Emilia. 

Emilia Dides y José Antonio Neme
Con Gusto a Viña

"Yo encuentro que tú eres la esencia de la Miss Universo. Perfecta, estupenda, luminosa", partió diciéndole al conductor del espacio.

Además, Emilia Dides comentó que tuvo una césarea y que la lactancia le había ayudado a mantener su cuerpo en buen estado post parto. 

