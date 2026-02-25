¿Cruzó en luz verde? La versión del padre de Fran Maira que choca con el relato de un testigo

25 feb. 2026 - 09:35 hrs.

Fran Maira protagonizó un grave accidente de tránsito en el que chocó a un repartidor en motocicleta que resultó con lesiones. Esto ocurrió en la intersección de Avenida La Dehesa con esquina del Roble en la comuna de Lo Barnechea, Región Metropolitana.

De acuerdo con los primeros antecedentes, la cantante y exchica reality se habría saltado una señalética, fue ahí que impactó al motorista, que debió ser trasladado de urgencia a la Clínica Los Andes.

Habla padre de Fran Maira

Alejandro Maira, padre de la artista, aseguró que "es un accidente, pero no puedo responsabilizar a nadie porque hay muchos testigos, dicen que fue un problema de semáforo pero mi hija pasó con luz verde, están las cámaras de seguridad que grabaron".

"Lo más importante es que mi hija pasó con luz verde, por lo tanto hay que revisar, hacer una investigación, acá es un accidente, no es que haya habido la intención de atropellar a una persona", recalcó.

Testigo contradice versión de papá de Fran Maira

No obstante, uno de los testigos del accidente de tránsito habló con Meganoticias, donde afirmó que quien habría tenido la responsabilidad sería Fran Maira.

"El semáforo de aquí tiene intermitencia. Nos saltó la luz exclusiva para virar a la izquierda dos veces, y a la tercera que se prendió la luz del centro, todos viramos a la izquierda. Venía el motociclista y veníamos nosotros virando sin nuestro permiso", indicó.

"Yo me siento responsable porque infringió una ley de tránsito, pude haber sido yo", agregó.

"Quien viró a la izquierda tiene la responsabilidad, en este caso el auto. El otro problema es que el chico de la moto venía muy rápido, entonces hubo poco tiempo de reacción", puntualizó.

