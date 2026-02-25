"Pude haber sido yo": Habla testigo clave del accidente de Fran Maira donde atropelló a motociclista

25 feb. 2026 - 08:07 hrs.

La cantante y exchica reality Fran Maira se encuentra detenida tras protagonizar un grave accidente de tránsito donde un motorista resultó lesionado en la comuna de Lo Barnechea, Región Metropolitana.

De acuerdo a la información a la que accedió Meganoticias, Maira iba manejando su vehículo cuando se saltó una señalética en la intersección de Robles con Avenida La Dehesa, impactando de lleno a un motociclista.

La víctima fue trasladada hasta la Clínica Las Condes, donde permanece en estado grave y bajo pronóstico reservado.

Testigo de accidente de Fran Maira

Un testigo del accidente conversó con Meganoticias, donde aseguró que la responsabilidad caería sobre Fran Maira.

Mega

"El semáforo de aquí tiene intermitencia. Nos saltó la luz exclusiva para virar a la izquierda dos veces, y a la tercera que se prendió la luz del centro, todos viramos a la izquierda. Venía el motociclista y veníamos nosotros virando sin nuestro permiso", señaló el hombre, quien, según sus propias palabras, también pudo haber participado del siniestro.

"Yo me siento responsable porque infringió una ley de tránsito, pude haber sido yo", agregó.

Sobre quién habría tenido la responsabilidad, apuntó que "quien viró a la izquierda tiene la responsabilidad, en este caso el auto. El otro problema es que el chico de la moto venía muy rápido, entonces hubo poco tiempo de reacción".

