"Recibí un mensajito": Esteban Düch revela inesperado gesto de George Harris tras su exitoso paso por Viña

25 feb. 2026 - 11:40 hrs.

Tras su exitosa presentación en la tercera noche del Festival de Viña 2026, el humorista venezolano Esteban Düch reconoció que fue felicitado por su compatriota George Harris, quien protagonizó una de las rutinas más comentadas de la edición pasada del certamen.

Cabe destacar que la actuación de Düch en la Quinta Vergara fue evaluada de manera positiva por el público asistente, recibiendo los aplausos y las gaviotas de Plata y Oro.

Esteban Düch revela gesto de George Harris

Un día después de su memorable paso por el certamen internacional, el comediante reveló que recibió un inesperado mensaje de George Harris.

"(Recibí) un mensajito de George con las felicitaciones y deseándome mucho éxito", dijo a la prensa, reafirmando la admiración que siente por su colega.

"Como siempre lo he dicho, es un gran comediante, es una persona a la que admiro por lo que logró en Venezuela y he recibido mucho el cariño de la comedia venezolana por lo que pasó anoche", afirmó.

Respecto a su paso por Viña 2026, manifestó estar aún digiriendo lo ocurrido y que es una "emoción muy grande recibir el cariño de la Quinta Vergara y de todo Chile, y se sintió muy bonito. Lo dije en la rutina: 'cuando quieres a Chile, Chile te quiere devuelta'".

