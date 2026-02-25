El comediante conquistó al "Monstruo": Esteban Düch recibe la Gaviota de Oro en Viña 2026

25 feb. 2026 - 01:19 hrs.

Esteban Düch fue el encargado de aportar la cuota de humor en la tercera noche del Festival de Viña 2026.

El comediante venezolano tuvo un exitoso debut en el certamen viñamarino, desatando múltiples carcajadas entre el público presente con una rutina que conectó desde el inicio con la Quinta Vergara.

Esteban Düch recibe la Gaviota de Plata y Oro en Viña 2026

En medio de su presentación, los animadores Karen Doggenweiler y Rafael Araneda subieron al escenario para entregarle la Gaviota de Plata a Esteban Düch, quien recibió el reconocimiento visiblemente emocionado ante la ovación del público.

Minutos más tarde, los animadores le entregaron al humorista la Gaviota de Oro, cerrando una noche inolvidable para esta edición del certamen.

Sigue en vivo el Festival de Viña

El certamen será transmitido en televisión abierta a partir de las 21:30 horas, a través de las pantallas de Mega y Mega 2 (señal con lengua de señas). También estará disponible mediante MegaGo y las plataformas online de Mega y Meganoticias.

Para el resto de Latinoamérica, el Festival podrá verse en vivo a través de Disney+.

Programación por día de Viña 2026

Miércoles 25 de febrero:

Jueves 26 de febrero:

Viernes 27 de febrero

Viña 2026 se vive en Mega Go. Disfruta rutinas y shows completos cuándo y dónde quieras. Sólo con plan Full".

Todo sobre Festival de Viña