"Probar mi...": El inesperado chiste de Karen Doggenweiler a Esteban Düch en plena rutina de Viña 2026

Esteban Düch fue el humorista encargado de hacer reír al monstruo del Festival de Viña 2026 y lo logró con creces.

El comediante venezolano realizó un repaso de su estadía en nuestro país y lanzó varios chistes sobre la idiosincrasia del chileno, con lo cual se ganó a los más de 20 mil presentes.

La gente comenzó a pedir la Gaviota de Plata y cuando los animadores se la entregaron, Karen Doggenweiler, fiel a su estilo, le hizo un gracioso comentario: "Tiene que probar mi empanada para el 18".

Sigue en vivo el Festival de Viña

El certamen será transmitido en televisión abierta a partir de las 21:30 horas, a través de las pantallas de Mega y Mega 2 (señal con lengua de señas). También estará disponible mediante MegaGo y las plataformas online de Mega y Meganoticias.

Para el resto de Latinoamérica, el Festival podrá verse en vivo a través de Disney+.

