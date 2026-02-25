Papá de Lily de NMIXX invita a Macarena Ripamonti a Australia para agradecerle su hospitalidad en Viña

25 feb. 2026 - 18:20 hrs.

¡Con invitación a Australia! Antes de la presentación del grupo coreano de Kpop, NMIXX en El Festival de Viña del Mar, la alcaldesa Macarena Ripamonti invitó a las jóvenes a recorrer el Palacio Vergara en la Ciudad Jardín.

Luego de la visita, se compartieron varios registros del cariñoso momento, donde las integrantes del grupo abrazaron a la alcaldesa y vivieron un momento muy tierno que quedó plasmado en fotos. Luego, la alcaldesa estuvo presente en su show donde las mismas coreanas comentaron lo linda que se veía con su lightstick.

"Agradecería la oportunidad de devolverle el favor"

Pero, la buena onda entre la alcaldesa y NMIXX no se quedó ahí. El padre de Lily, Bruce Morrow, una de las integrantes del grupo, que es hija de papá australiano y madre coreana, decidió enviarle una invitación a Macarena Ripamonti.

I don't have a Palace to show Macarena Ripamonti (Mayor of Viña Del Mar) but as Lily's Dad I do have mother nature in her full glory in Marysville so I would welcome the opportunity to return the favor. pic.twitter.com/7JYtIaxtb0 — Bruce Morrow (@BruceMorrow_) February 25, 2026

"No tengo un palacio para mostrarle a Macarena Ripamonti (Alcaldesa de Viña del Mar), pero como papá de Lily tengo a la madre naturaleza en todo su esplendor en Marysville, así que agradecería la oportunidad de devolverle el favor", posteó en X Bruce junto al video del recorrido del grupo por el Palacio Vergara.

El post acumula más de 70 mil visualizaciones y cientos de personas han mencionado a la alcaldesa Ripamonti para que le responda al padre de Lily.

