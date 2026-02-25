¡Para cantar a todo pulmón! Revisa a qué hora parte la cuarta jornada del Festival de Viña del Mar

25 feb. 2026 - 18:00 hrs.

Hoy es la cuarta jornada del Festival de Viña del Mar, donde se presentarán Juanes quien llega por cuarta vez al certamen, la debutante, Asskha Sumathra y para cerrar con broche de oro y lleno de música latina, Ke Personajes.

Los argentinos también debutan en el escenario con un show que promete una fiesta absoluta en la Quinta Vergara.

¿A qué hora parte el Festival hoy?

Como no queremos que te pierdas ningún detalle de las jornadas festivaleras, hemos preparado una parrilla programática con todos los horarios de este miércoles.

Agencia Uno

Este miércoles 25 de febrero, la jornada del Festival comenzará en el siguiente horario, con los siguientes programas que la anteceden:

Viña 2026 se vive en Mega Go. Disfruta rutinas y shows completos cuándo y dónde quieras. Sólo con plan Full".

Todo sobre Festival de Viña