Risas por doquier: Este será la humorista que se presentará el miércoles 25 en Viña 2026

25 feb. 2026 - 07:45 hrs.

La cuarta noche del Festival de Viña del Mar promete ser una de las más esperadas de esta edición, combinando grandes nombres de la música latina con una cuota de humor que buscará conquistar al monstruo de la Quinta Vergara.

Este miércoles 25 de febrero se subirá al escenario una artista que se ganó su espacio, ella compitió para llegar a esta instancia y convertirá su sueño en realidad.

¿Qué humorista se presentará el miércoles 25?

La encargada de asumir ese desafío este 2026 será Asskha Sumathra, quien llega al festival tras un ascendente camino en la escena nacional y con la misión de hacer reír a todo Chile.



Su llegada al certamen no es casualidad. La comediante se ganó su lugar en Viña luego de triunfar en el programa Coliseo de Mega, espacio que buscaba precisamente descubrir nuevos talentos para el humor festivalero.

Gracias a ese reconocimiento, Asskha Sumathra se convirtió por lejos en una de las más esperadas de esta edición por su humor contingente y con el sello del café concert.

