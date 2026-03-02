¡Cerró el certamen! Así puedes volver a ver la presentación de Milo J en el Festival de Viña 2026

02 mar. 2026 - 12:10 hrs.

Uno de los artistas más esperados del Festival de Viña 2026 fue Milo J, quien a su corta edad ya cuenta con una destacada trayectoria y una gran fanaticada.

El artista se subió sobre el escenario de la Quinta Vergara con un show bastante especial, donde interpretó canciones como "3 pecados después", "No soy eterno", "Niño" y "Rara vez".

La presentación no estuvo libre de sorpresas, ya que cuando cantó "Llora llora", invitó a su colega chilena, Akriila, a interpretarla juntos.

Agencia Uno

¿Cómo ver el show de Milo J nuevamente?

El espectáculo de Milo J quedará en la memoria de muchos, pues fue el encargado de finalizar el Festival de Viña 2026.

Si por alguna razón te perdiste el show del artista o quieres verlo nuevamente, debes ingresar al sitio web de Mega Go en este link (clic acá). Recuerda crear tu cuenta previamente.

Viña 2026 se vive en Mega Go.

