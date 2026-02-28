Con Akriila en el escenario: Así Milo J cantó "Llora Llora" en el Festival de Viña 2026

28 feb. 2026 - 03:29 hrs.

Milo J fue el encargado de cerrar esta nueva edición del Festival de Viña del Mar.

El artista urbano concretó su debut en el escenario de la Quinta Vergara, donde repasó sus mayores éxitos y se despidió del certamen con un show cargado de intensidad y conexión con el público.

Milo J canta con Akriila su canción "Llora Llora"

En la mitad de su presentación, Milo J sorprendió a los asistentes al invitar al escenario a Akriila, con quien interpretó "Llora Llora", generando uno de los momentos más celebrados del cierre festivalero.

Sigue en vivo el Festival de Viña

El certamen será transmitido en televisión abierta a partir de las 21:30 horas, a través de las pantallas de Mega y Mega 2 (señal con lengua de señas). También estará disponible mediante MegaGo y las plataformas online de Mega y Meganoticias.

Para el resto de Latinoamérica, el Festival podrá verse en vivo a través de Disney+.

