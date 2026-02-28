¡La Quinta Vergara de fiesta! Milo J cierra su show del Festival de Viña 2026 con "Rara vez"

28 feb. 2026 - 03:51 hrs.

Un show completamente de talla internacional fue el que entregó el cantante urbano argentino Milo J, quien se presentó por primera vez en el escenario de la Quinta Vergara en la última noche del Festival de Viña 2026.

El artista preparó un setlist cargado de sus mayores éxitos, aquellos que lo han posicionado como una de las figuras más destacadas de la música latinoamericana y que cuentan con un enorme recibimiento en Chile.

Para cerrar su presentación con broche de oro, Milo J escogió interpretar “Rara vez”, canción producida en 2023 junto al artista Taiu, una de las piezas más escuchadas y valoradas por sus fanáticos en plataformas digitales.

¿Cómo ver el Festival?

El certamen será transmitido en televisión abierta a partir de las 21:30 horas, a través de las pantallas de Mega y Mega 2 (señal con lengua de señas).

También estará disponible mediante MegaGo y las plataformas online de Mega y Meganoticias.

Para el resto de Latinoamérica, el Festival podrá verse en vivo a través de Disney+.

Viña 2026 se vive en Mega Go. Disfruta rutinas y shows completos cuándo y dónde quieras. Sólo con plan Full".

