"No ofendí a nadie...": Neme faltó a la segunda noche de Viña y abrió matinal con recado a sus detractores

El pasado domingo, durante la primera jornada festivalera, José Antonio Neme fue duramente criticado en redes sociales por subir al escenario a bailar con Gloria Estefan, aunque el periodista aclaró que fue la misma cantante quien lo invitó a bailar y esta mañana recordó la polémica con humor.

En una nueva emisión del matinal Con Gusto a Viña, a propósito de su ausencia en la Quinta Vergara y la exitosa presentación de Pet Shop Boys, el conductor abrió el panel con un chiste para quienes lo criticaron.

Indirecta a los haters

"Ayer puse New York City Boy, en mi pieza del hotel. Me tomé el baño y bailé, como no había público, nadie lo vio y estuvo perfecto. No ofendí a nadie en la Quinta Vergara, ni interrumpí el espectáculo. Yo me miraba al espejo nomás y me desataba", expresó Neme al inicio del matinal.

El comentario fue a propósito de su más reciente polémica por subir a bailar con Gloria Estefan, y a su vez, porque el panel iba a comentar lo que fue la presentación de Pet Shop Boys. En este sentido, el presentador Álvaro Salas agregó que "el festival sin Neme no es lo mismo en la Quinta Vergara" y el periodista dijo, entre risas, "es mejor".

Respecto a los comentarios sobre la actuación de la banda británica, todos fueron positivos y para muchos representan recuerdos de su adolescencia. Sin duda el show tuvo un éxito rotundo la segunda noche del Festival de Viña 2026.

No solo el público en la Quinta Vergara quedó satisfecho, sino que de acuerdo con información revelada por César Campos en el panel, el rating alcanzó los dos millones de espectadores.

