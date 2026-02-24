¿De la magnitud del Super Bowl? Así fue el desmontaje del escenario para el show de Pet Shop Boys en Viña 2026
El montaje para la histórica presentación de la banda británica de Synthpop, Pet Shop Boys, fue uno de los desafíos más grandes de la 65° edición del Festival de Viña. Un equipamiento de 20 toneladas obligó a la organización a modificar el diseño original del escenario en dos ocasiones.
Esta labor se realizó antes y después del show, los montajistas trabajaron a contrarreloj y la organización comparó esta logística con la de eventos como el Super Bowl.
Montaje en tiempo récord
"Fue muy desafiante porque había que montar y desmontar todas esas pantallas para la competencia. Lo grabamos para ver cómo se veía en cámara rápida y el resultado fue como un montaje tipo Super Bowl, donde hay que hacerlo rápido", dijeron desde la organización en entrevista para Con Gusto a Viña.
El show estaba basado solo en tecnología y brindó una sensación inmersiva; de ahí surge la complejidad de cumplir con las exigencias técnicas. El desmontaje tomó solo 25 minutos.
No te pierdas ningún detalle de las próximas cuatro noches del festival a través de las pantallas de Mega, y si te quedaste con ganas de revivir esta u otra presentación, puedes repetirla las veces que quieras suscribiéndote a Mega Go.
Viña 2026 se vive en Mega Go. Disfruta rutinas y shows completos cuándo y dónde quieras. Sólo con plan Full".
Leer más de