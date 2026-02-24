¿De la magnitud del Super Bowl? Así fue el desmontaje del escenario para el show de Pet Shop Boys en Viña 2026

24 feb. 2026 - 10:50 hrs.

El montaje para la histórica presentación de la banda británica de Synthpop, Pet Shop Boys, fue uno de los desafíos más grandes de la 65° edición del Festival de Viña. Un equipamiento de 20 toneladas obligó a la organización a modificar el diseño original del escenario en dos ocasiones.

Esta labor se realizó antes y después del show, los montajistas trabajaron a contrarreloj y la organización comparó esta logística con la de eventos como el Super Bowl.

Montaje en tiempo récord

"Fue muy desafiante porque había que montar y desmontar todas esas pantallas para la competencia. Lo grabamos para ver cómo se veía en cámara rápida y el resultado fue como un montaje tipo Super Bowl, donde hay que hacerlo rápido", dijeron desde la organización en entrevista para Con Gusto a Viña.

El show estaba basado solo en tecnología y brindó una sensación inmersiva; de ahí surge la complejidad de cumplir con las exigencias técnicas. El desmontaje tomó solo 25 minutos.

