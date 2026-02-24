"Tenemos muchas cosas que conversar...": El esperado cara a cara de Villegas y Neme tras broma en Viña 2026

24 feb. 2026 - 11:55 hrs.

Esta mañana, Rodrigo Villegas tuvo un cara a cara con José Antonio Neme, luego del ácido chiste que lanzó en el Festival de Viña del Mar 2026.

Durante su presentación en la Quinta Vergara, proyectó una imagen del conductor de Mucho Gusto, momento en que el público reaccionó con aplausos, gritos y algunas pifias. En la instancia, hizo referencia a su fuerte personalidad y su habitual molestia en el programa matinal.

El comediante concedió una entrevista a Con Gusto a Viña, donde habló de sus impresiones tras presentarse por tercera vez en el Festival. Dicho momento fue utilizado por Neme para tener un "cara a cara".

El inesperado encuentro entre Neme y Villegas

"Rodrigo, tenemos muchas cosas que conversar nosotros. Es bueno que esto ocurra al aire, es bueno transparentar las situaciones y, bueno, creo que yo puedo y tengo la libertad de decirte lo que pienso", precisó el conductor.

José Antonio reconoció haber visto parte de su show, y que al despertar tenía más de una decena de mensajes en los cuales le comentaban que había sido mencionado. "Yo dije, 'te apuesto que me imitó en los Blondon Boys, y era en una mención aparte'".

"Te encuentro el descueve, te encuentro que está perfecto. Te di mi bendición antes de que incluso salieras a la Quinta Vergara, tuviste la oportunidad de conversar conmigo el otro día en el programa y hay que reírse de uno mismo", agregó.

En esa misma línea, Villegas aseguró que es necesario tomarse las cosas de manera relajada y vivir el presente, dejando todo tipo de preocupaciones y que, más que un cara a cara, tendría que ser un "güata a güata".

