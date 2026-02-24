"La vibración se expande": El enloquecido baile de fan de Bomba Estéreo que no se mostró en TV

24 feb. 2026 - 09:55 hrs.

El lunes 23 de febrero se llevó a cabo la segunda noche del Festival de Viña 2026. Con Gusto a Viña mostró el lado B de lo que ocurrió en la Quinta Vergara, que dejó escenas memorables, bailes y risas.

El dúo Pet Shop Boys, compuesto por Neil Tennant y Chris Lowe, transformó el recinto en una verdadera discoteca con electropop.

Precisamente, en la galería era solo goce y goce entre los asistentes que, con éxitos como "Suburbia" y "Domino dancing", viajaron en una cápsula del tiempo a su juventud.

Tras ello, Rodrigo Villegas se subió al escenario con una rutina que sacó carcajadas entre los asistentes, lo que le valió llevarse las gaviotas de Plata y Oro.

Fans de Bomba Estéreo gozaron en la Quinta Vergara

La noche se cerró con todo el ritmo de Bomba Estéreo. Pese a salir cerca de las 2:00 de la madrugada, el grupo colombiano no defraudó a sus fans que viajaron desde distintas partes del país y Latinoamérica.

"La vibración que se expande como un eco", dijo una de las asistentes mientras que estaba completamente entregada al ritmo de Li Saumet y compañía.

