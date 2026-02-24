Entregaron especial remix de "Soy Yo": Bomba Estéreo sorprende tras invitar a Flor de Rap en Viña 2026

24 feb. 2026 - 09:00 hrs.

Un momento cargado de energía se vivió en la Quinta Vergara la noche del lunes 23 de febrero. Flor de Rap tuvo una especial aparición durante el show de Bomba Estéreo para compartir escenario en el Festival de Viña del Mar 2026.

La reconocida rapera chilena salió al escenario para interpretar junto a la banda colombiana uno de sus grandes éxitos: "Soy Yo".

La inesperada colaboración de Bomba Estéreo y Flor de Rap

Flor de Rap subió con una bandera chilena que entregó de inmediato a Li Saumet, quien se envolvió rápidamente en ella.

Mega

La colaboración tomó por total sorpresa al público, el cual enloqueció especialmente por la perfecta energía que tanto Saumet como la chilena transmitieron.

"¡Denle un fuerte ruido a esta mujer! Te amo", dijo Flor de Rap a un rendido 'Monstruo' mientras abrazaba a la vocalista de Bomba Estéreo.

Viña 2026 se vive en Mega Go. Disfruta rutinas y shows completos cuándo y dónde quieras. Sólo con plan Full".

Todo sobre Festival de Viña