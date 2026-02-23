Pet Shop Boys desatan la nostalgia disco en Viña 2026 con "New York City Boy"

23 feb. 2026 - 22:36 hrs.

El dúo Pet Shop Boys continúa deslumbrando en la Quinta Vergara durante su noche debut en el Festival de Viña del Mar 2026, desplegando lo mejor de su repertorio y su característico estilo synthpop británico que los consagró en la escena mundial.

El compositor Neil Tennant y el tecladista y compositor Chris Lowe mantienen al público encendido al interpretar su icónica canción “New York City Boy”, lanzada en 1999 como parte del álbum Nightlife.

La pieza, considerada un himno dentro de su catálogo, destaca por su energía, su homenaje al sonido disco y su producción llena de referencias a los años 70.

