Analizó canción "Anti Rana": La chistosa e inesperada mención de Rodrigo Villegas a El Jordan 23 en Viña 2026

Rodrigo Villegas fue el humorista que se presentó este lunes 23 de febrero en el Festival de Viña 2026 y uno de los momentos que llamó la atención involucró a un popular cantante urbano.

El humorista estaba contando que los festivales son bastante particulares en la mezcla de artistas y, de hecho, una vez le tocó actuar la misma noche que El Jordan 23, pero como él no lo conocía, pensó que era el nombre de un Papa.

Tras lo anterior, analizó un pequeño segmento de la canción "Anti Rana" del artista y sacó carcajadas al público.

