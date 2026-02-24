"No hay contadores de chistes": Álvaro Salas confesó sentirse "viudo" del humor de antes en Con Gusto a Viña

24 feb. 2026 - 11:00 hrs.

Esta mañana en Con Gusto a Viña, el panel comentó la segunda noche del Festival de Viña donde se presentaron Pet Shop Boys, Rodrigo Villegas y Bomba Estéreo.

El experto en humor, Álvaro Salas, quiso hablar sobre la rutina de Rodrigo Villegas y si bien encontró que era muy gracioso y que había superado la rutina de Stefan Kramer con su stand up comedy, admitió que echaba de menos los chistes.



"El contador de chistes está en deuda"

Para ampliar el debate, José Antonio Neme, comentó que en la mañana antes de ir al aire, Álvaro Salas le comentó que se sentía un poco viudo de los "contadores de chistes".

"Lo que echo de menos yo, es el contador de chistes. El contador de chistes está en deuda con los humoristas de hoy día, son historias muy entretenidas pero son puras historias personales (...) no hay contadores de chistes, no cuentan chistes los humoristas hoy en día, no estoy en contra (...) pero independiente de ello, el Guatón Villegas que compartí el programa Coliseo con él, entra al escenario y ya tiene ganado al público", comentó Salas.

Sin embargo, no quiso eludir el éxito de su colega, que tiene un humor muy particular que la gente a le gusta. "Es muy simpático, tiene un carisma especial, me reí, me entretuve mucho pero no contó ni un chiste, superó la marca de años anteriores", cerró Álvaro Salas.



