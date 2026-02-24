¿Gaviotas merecidas? El tribunal del pueblo habló y calificó la rutina de Rodrigo Villegas en Viña 2026

24 feb. 2026 - 12:10 hrs.

Esta mañana en el matinal Con Gusto a Viña, el tribunal del pueblo habló y calificó la rutina de Rodrigo Villegas en su paso por la Quinta Vergara durante la segunda noche del Festival de Viña.

Con una rutina variada, dinámica y acertada para el público presente, el comediante obtuvo nota máxima. Todos coincidieron en que la rutina fue graciosa y Villegas supo leer y conectar con el público.

"Gaviotas merecidas"

Es sabido que con el temido e impredecible "Monstruo" de la Quinta Vergara nunca se sabe. El bloque humorístico siempre genera más expectación que el resto, en cuanto a la aceptación del público. Pues, históricamente, han sido los comediantes quienes han visto la cara más cruel de la gradería.

Sin duda, este no fue el caso. "La voz de Viña" se manifestó y no hubo una sola crítica para Rodrigo Villegas. "Me encantó, me hizo reír mucho", "estuvo muy bueno, recomiendo ir a verlo en otro lugar" y "lo sigo hace tiempo, es muy rápido y lo encontré innovador", fueron algunas de las opiniones escuchadas en el matinal.

ATON Rodrigo Villegas

Respecto a las redes sociales, la realidad no fue distinta y, contrario a la percepción que se dio sobre si Stefan Kramer merecía o no la Gaviota de Oro, todos coincidieron en que el objetivo de Villega fue más que logrado.

Sé testigo de las próximas jornadas del certamen viñamarino a través de las pantallas de Mega y, si quieres revivir la rutina de Rodrigo Villegas, puedes hacerlo las veces que quieras suscribiéndote a Mega Go.

Viña 2026 se vive en Mega Go. Disfruta rutinas y shows completos cuándo y dónde quieras. Sólo con plan Full".

Todo sobre Con Gusto a Viña