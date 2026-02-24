Todos lo siguieron: Rodrigo Villegas hizo ejercitar al "Monstruo" en la segunda noche de Viña 2026

24 feb. 2026 - 00:22 hrs.

Este domingo, Rodrigo Villegas fue el encargado de aportar la cuota de humor en la segunda noche del Festival de Viña 2026.

En el inicio de su rutina, el comediante sorprendió al revelar que en su juventud fue campeón regional de gimnasia aeróbica, confesión que desató inmediatas carcajadas entre el público de la Quinta Vergara.

La rutina de gimnasia de Rodrigo Villegas en la Quinta Vergara

Más adelante, Villegas invitó a los asistentes a seguir una rutina de gimnasia aeróbica en pleno show, logrando que gran parte del público intentara seguir sus movimientos al ritmo de la música.

Sigue en vivo el Festival de Viña

El certamen será transmitido en televisión abierta a partir de las 21:30 horas, a través de las pantallas de Mega y Mega 2 (señal con lengua de señas). También estará disponible mediante MegaGo y las plataformas online de Mega y Meganoticias.

Para el resto de Latinoamérica, el Festival podrá verse en vivo a través de Disney+.

Programación por día de Viña 2026

Lunes 23 de febrero

Martes 24 de febrero:

Miércoles 25 de febrero:

Jueves 26 de febrero:

Viernes 27 de febrero

Viña 2026 se vive en Mega Go. Disfruta rutinas y shows completos cuándo y dónde quieras. Sólo con plan Full".

Todo sobre Festival de Viña