Un debutante: ¿Qué humorista se presentará este martes 24 de febrero en el Festival de Viña?

  • Por Carolina Brown
Es verano y con el Festival de Viña del Marnadie quiere perderse ni un segundo de la fiesta latina más grande del mundo. 

Por lo mismo, aquí te contamos a quién podrás ver este martes 24 de febrero luego de que cante Jesse & Joy para que armes un buen picoteo y te sientes a disfrutar del mejor humor. 

¿Qué humorista se presentará este martes 24 en Viña? 

El encargado del humor de la tercera jornada de Festival será el venezolano Esteban DüchEl joven treintañero decidió aceptar el desafío y demostrar sobre la Quinta Vergara todo su talento. 

Esteban Düch
Reconocido en redes sociales y altamente aplaudido por sus colegas comediantes, Düch lleva muchos años dedicándose a examinar a la sociedad chilena en su rol de migrante. 

Esteban Düch tiene todo preparado para hacer reír al monstruo y ser reconocido por sus chistes inspirados en todas sus vivencias. 

