Esta es la noche en que Asskha Sumathra debutará en el Festival de Viña del Mar 2026

23 feb. 2026 - 15:00 hrs.

La pausa entre cantantes del Festival de Viña del Mar está cargada de humor y se convierte en uno de los momentos más esperados de la jornada.

A lo largo de los años, el espacio de comedia en el certamen ha marcado algunos de los episodios más memorables del Festival, desde rutinas que han impulsado carreras hasta fracasos rotundos transmitidos en directo.

¿Qué noche se presentará Asskha Sumathra en Viña 2026?

La jornada del miércoles 25 de febrero, la ganadora del programa de Mega, Coliseo, Asskha Sumathra debutará en el escenario más importante de Latinoamérica y ante el público más exigente.

Compartirá la noche con el artista colombiano Juanes y con la banda argentina Ke Personajes, quienes harán cantar y bailar al público con sus interpretaciones.

Todo sobre Festival de Viña