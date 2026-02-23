"Ojo con la...": La inesperada advertencia de Kenita Larraín a Rodrigo Villegas para su presentación en Viña

23 feb. 2026 - 17:10 hrs.

Rodrigo Villegas está a cargo del humor la segunda noche del Festival de Viña 2026. Es un comediante conocido a nivel nacional y se ha presentado dos veces en el escenario de la Quinta Vergara. Esta noche busca conquistar al monstruo una vez más.

La conocida numeróloga Kenita Larraín, revisó en el matinal Con Gusto a Viña, la energía que acompañará esta noche al humorista. Dejó predicciones positivas, pero también reveló cuál puede ser su debilidad.

Avanzar hacia el éxito

"Hoy Rodrigo está en la vibración de la energía de un número 7. Esto en la numerología egipcia habla de un carro. El desafío es que tomes las riendas de tu vida. No dejarse llevar como un velero, sino tomar el control", dijo Kenita al inicio de la lectura.

También, mencionó que es probable que Villegas esté "programado" para el triunfo, si realiza bien la tarea esta noche. Pues según su numerología, así como se puede predecir una actuación exitosa, también hay un gran obstáculo que debe saber manejar.

Según Kenita Larraín, el número seis, derivado de la fecha de nacimiento de Rodrigo, revela que la autoexigencia puede ser su debilidad. "Ojo con la perfección", recomendó la también modelo y lo invitó a enfocarse en "la frase sanadora del inconsciente: Ser perfecto es ser yo mismo".

De acuerdo con la opinión de varias personas entrevistadas para el matinal, el público cree que a Villegas le irá bien, siempre que incorpore nuevos elementos en la temática de su rutina y evite ser repetitivo.

